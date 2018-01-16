По факту вспышки кишечной инфекции в асбестовской школе возбуждено уголовное дело

13:21 | 18.01.2018

Прокуратура Асбеста возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) по факту массового отравления учеников местной школы № 24, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



С 11 по 17 января с тошнотой и рвотой к врачам обратилось 24 ученика 5–11-х классов. Семь детей было госпитализировано, у них выявлена аденовирусная и ротавирусная инфекция. Проводится проверка соблюдения сантребований в столовой.



«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области из пищеблока изъяты пробы пищи, воды и дезинфицирующих средств, в настоящее время проводится исследование», — указано в официальном сообщении.



Фото: news-kaluga.ru