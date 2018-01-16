Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 17 января 2018 года

12:10 | 18.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 17.01.2018 до 08:00 18.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 133 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 89 противоправных деяний. Из них: шесть грабежей, девятнадцать краж, в том числе 4 квартирных и одна — автотранспорта.



По линии незаконного оборота наркотиков раскрыто 18 преступлений, из них 7 фактов хранения, 11 — сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло пять ДТП, в которых 1 человек погиб, 7 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 ребёнок.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области