В УрГЭУ обнаружили «золотой» туалет

Вечером 17 января пользователь под ником Lex Looter опубликовал в Facebook фотографии шикарного помещения в позолоте, указав, что это якобы изображения отдельного ректорского туалета в УрГЭУ. Позже пресс-служба университета уточнила, что данный туалет находится в свободном доступе на третьем этаже здания.Стоит отметить, что в Горном университете на первом этаже находится не менее роскошный туалет, со скульптурой в центре комнаты.Фото: facebook.com/lexlooter666