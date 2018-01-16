Рубрика: Новости дня
11:57 | 18.01.2018
Более 5 тысяч обращений поступило на Свердловский областной телефон доверия за 2017 год
В 2017 году в службу поступило более пяти тысяч звонков, но это всё равно на треть меньше в сравнении с 2016 годом. Очевидно, что меньше стало информационно-справочных звонков, а это позволило специалистам направить больше усилий на оказание непосредственной психологической помощи обратившимся.
Главными темами звонков на протяжении многих лет остаются проблемы отношений: любовь, дружба, семья, отношения с престарелыми родителями, детьми. Их доля в общем объеме проблемных звонков, как и прежде, около четверти. Но если число запросов по взаимоотношениям между взрослыми осталось примерно на уровне предыдущих лет или чуть снизилось, то выросло количество звонков по проблемам с детьми и подростками.
Родители обеспокоены возрастающей зависимостью детей от интернета, их интересом к подозрительным, с их точки зрения, ресурсам, внезапными переменами во взглядах, настроениях и поведении, отсутствием желания учиться. Взрослые целенаправленно звонят психологам и интересуются признаками компьютерной и интернет-зависимости, детскими центрами, где могут оказать соответствующую медицинскую помощь, конкретными рецептами для изменения ситуации в семье и выстраивания с детьми и подростками добрых, доверительных, здоровых отношений.
Второй по частоте обращений блок объединил темы, связанные с аффективными состояниями и внутриличностными конфликтами.
Снизилось в сравнении с 2016 годом количество обращений по проблемам в профессиональной сфере. Меньше стало звонков по проблемам различных зависимостей у взрослых.
Что радует больше всего, снизилось и число суицидально окрашенных звонков, в 2017 году поступило 314 таких обращений. Причем во второй половине года их количество было меньше, чем в первой, хотя, по мнению специалистов, внутренняя напряженность, недовольство собой, своей жизнью по итогам года привычно выросли. Звонившие были настроены на преодоление переживаемых трудностей и позитивные изменения своего психоэмоционального состояния, а не на суицид.
Напоминаем
Телефон доверия оказывает неотложную помощь и поддержку абонентам, стоящим перед угрозой суицида, находящимся в состоянии психологического кризиса, изоляции, тоски, отчаяния. Оказание помощи абонентам осуществляется высококвалифицированными психологами.
Телефон доверия работает без праздников и выходных в круглосуточном режиме. Телефон абонентов не определяется в целях сохранения анонимности звонков. Помощь доступна для жителей всех районов Свердловской области, все звонки, в том числе и междугородние, для абонентов абсолютно бесплатны.
Телефон доверия, в отличие от горячей линии, по определению является анонимным. Имейте это в виду, когда Вас при разговоре по телефону доверия попросят представиться, а Вам бы этого не хотелось.
8-800-300-11-00 — круглосуточный бесплатный телефон психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области.
8-800-300-83-83 — «детская» линия круглосуточного бесплатного телефона психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области (для детей, подростков и их родителей).
8-800-2000-122 — единый общероссийский номер «детского» телефона доверия.
© «Вечерние Ведомости»
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