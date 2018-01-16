Более 5 тысяч обращений поступило на Свердловский областной телефон доверия за 2017 год

11:57 | 18.01.2018

Как отмечают психологи Свердловского областного кризисного телефона доверия, обращения к ним за психологической помощью становятся для жителей области более привычным и эффективным способом стабилизации психологического состояния в кризисные периоды жизни.



В 2017 году в службу поступило более пяти тысяч звонков, но это всё равно на треть меньше в сравнении с 2016 годом. Очевидно, что меньше стало информационно-справочных звонков, а это позволило специалистам направить больше усилий на оказание непосредственной психологической помощи обратившимся.



Главными темами звонков на протяжении многих лет остаются проблемы отношений: любовь, дружба, семья, отношения с престарелыми родителями, детьми. Их доля в общем объеме проблемных звонков, как и прежде, около четверти. Но если число запросов по взаимоотношениям между взрослыми осталось примерно на уровне предыдущих лет или чуть снизилось, то выросло количество звонков по проблемам с детьми и подростками.



Родители обеспокоены возрастающей зависимостью детей от интернета, их интересом к подозрительным, с их точки зрения, ресурсам, внезапными переменами во взглядах, настроениях и поведении, отсутствием желания учиться. Взрослые целенаправленно звонят психологам и интересуются признаками компьютерной и интернет-зависимости, детскими центрами, где могут оказать соответствующую медицинскую помощь, конкретными рецептами для изменения ситуации в семье и выстраивания с детьми и подростками добрых, доверительных, здоровых отношений.



Второй по частоте обращений блок объединил темы, связанные с аффективными состояниями и внутриличностными конфликтами.



Снизилось в сравнении с 2016 годом количество обращений по проблемам в профессиональной сфере. Меньше стало звонков по проблемам различных зависимостей у взрослых.



Что радует больше всего, снизилось и число суицидально окрашенных звонков, в 2017 году поступило 314 таких обращений. Причем во второй половине года их количество было меньше, чем в первой, хотя, по мнению специалистов, внутренняя напряженность, недовольство собой, своей жизнью по итогам года привычно выросли. Звонившие были настроены на преодоление переживаемых трудностей и позитивные изменения своего психоэмоционального состояния, а не на суицид.



Напоминаем



Телефон доверия оказывает неотложную помощь и поддержку абонентам, стоящим перед угрозой суицида, находящимся в состоянии психологического кризиса, изоляции, тоски, отчаяния. Оказание помощи абонентам осуществляется высококвалифицированными психологами.



Телефон доверия работает без праздников и выходных в круглосуточном режиме. Телефон абонентов не определяется в целях сохранения анонимности звонков. Помощь доступна для жителей всех районов Свердловской области, все звонки, в том числе и междугородние, для абонентов абсолютно бесплатны.



Телефон доверия, в отличие от горячей линии, по определению является анонимным. Имейте это в виду, когда Вас при разговоре по телефону доверия попросят представиться, а Вам бы этого не хотелось.



8-800-300-11-00 — круглосуточный бесплатный телефон психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области.



8-800-300-83-83 — «детская» линия круглосуточного бесплатного телефона психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области (для детей, подростков и их родителей).



8-800-2000-122 — единый общероссийский номер «детского» телефона доверия.