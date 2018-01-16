БК УГМК остался без тренера

11:42 | 18.01.2018

В связи с семейными обстоятельствами тренер БК УГМК Олаф Ланге снял с себя полномочия и оставил команду, сообщает пресс-служба клуба.



«Период под руководством Олафа Ланге стал на сегодняшний день самым успешным за всю историю нашего клуба: с 2012 года вместе с Олафом мы выиграли 2 Евролиги, 2 Суперкубка Европы, 5 чемпионатов России, 3 Кубка России и 5 Кубков УГМК.



Мы благодарны Олафу за вклад в победы баскетбольного клуба УГМК и желаем успешного продолжения карьеры на посту главного тренера сборной России!» — пишет пресс-служба.



Фото: basket.ugmk.com