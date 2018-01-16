РПЦ: в честь Чернецкого и Росселя уже сейчас можно назвать улицы в Екатеринбурге

11:33 | 18.01.2018

В интервью «Областной газете» митрополит Екатеринбурский и Верхотурский Кирилл высказался за переименование улиц в уральской столице.



«У нас есть два человека, именами которых уже сейчас можно назвать улицы Екатеринбурга: Россель и Чернецкий. Они коренным образом изменили жизнь города. Благодаря их огромной внутренней энергии и силе мы сегодня имеем тот Екатеринбург, который рванул вперёд и которым мы гордимся. Есть и другие замечательные люди, наши герои войны и труда. Вот на кого надо равняться», — заявил владыка.



При этом ряд иностранных революционеров, в честь которых названы улицы в центре города сейчас, к уральцам, по мнению митрополита, не имеют никакого отношения.



Фото: orthodox-newspaper.ru