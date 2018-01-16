Свердловские бизнесмены оценили результативность соглашения с властями

11:33 | 18.01.2018

В 2017 году налоговые поступления от физических лиц (преимущественно с заработной платы, а также с недвижимости и земли) в бюджет Свердловской области выросли на 7 %. Три года ранее рост составлял 3 %, заявил губернатор Евгений Куйвашев.



Вице-президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Марина Вшивцева связывает это сразу с несколькими факторами.



«Во-первых, стоит отметить результативность трехстороннего соглашения между правительством Свердловской области, СОСПП и Федерацией профсоюзов, одним из ключевых разделов которого стало регулирование оплаты труда на предприятиях. Во-вторых, это исполнение майских указов Президента РФ, благодаря которым последовательно повышается оплата труда работников бюджетной сферы», — сказала Вшивцева.



По ее словам, опрос, проведенный СОСПП среди промышленников и предпринимателей региона, показал, что большинство из них оптимистично оценили свои перспективы на 2018 год.



«Увеличивается зарплата — растёт объем НДФЛ. Увеличивается количество имущества граждан — растут поступления по имущественным налогам. Есть еще ряд факторов, которые также влияют на эти процессы. Так, предприятия переходят на «белую» зарплату, а это значит, что в том числе делают обязательные платежи, включая налоги. Считаю, это результат прежде всего государственной политики по стимулированию бизнеса выходить «из тени», — отметила доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой финансов, денежного обращения и кредита УрФУ Елена Князева.