Доходы бюджета Екатеринбурга составили более 40 млрд рублей в прошлом году

11:24 | 18.01.2018

Мэрия Екатеринбурга подвела предварительные итоги исполнения горбюджета в 2017 году. Как сообщает официальный портал города, доходы бюджета достигли исторического максимума и составили 40 млрд 364 млн рублей (101,1% к плану). Расходы — 38 млрд 949 млн рублей. В течение 2017 года произошло снижение муниципального долга на 495 млн рублей.



Фото: gotoural.com