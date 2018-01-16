Рубрика: Новости дня
11:24 | 18.01.2018
Доходы бюджета Екатеринбурга составили более 40 млрд рублей в прошлом году
Фото: gotoural.com
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:40 | 18.01.2018
Более 600 миллионов будет дополнительно направлено на поддержку рождаемости в Прикамье
14:20 | 18.01.2018
Зав. кардио-ревматологическим отделением ДКБ-1: о детском ревматизме
13:33 | 18.01.2018
Коммунальная авария на ВИЗе. Подача тепла ограничена
13:27 | 18.01.2018
В Прикамье должник-алиментщик направлен на уборку снега
13:11 | 18.01.2018
В Перми начались соревнования по фигурному катанию «Крещенские морозы»
12:53 | 18.01.2018
Кокорин назначил и. о. директора Департамента образования и науки
12:10 | 18.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 17 января 2018 года
12:03 | 18.01.2018
В УрГЭУ обнаружили «золотой» туалет
11:57 | 18.01.2018
Более 5 тысяч обращений поступило на Свердловский областной телефон доверия за 2017 год
11:44 | 18.01.2018
Максим Решетников: «Налоговую систему нужно менять аккуратно и точечно»
11:42 | 18.01.2018
БК УГМК остался без тренера
11:33 | 18.01.2018
Свердловские бизнесмены оценили результативность соглашения с властями
11:19 | 18.01.2018
В Краснокамске пройдет первенство Пермского края по дзюдо
11:09 | 18.01.2018
Подведены итоги регионального жилищного строительства в 2017 году
10:55 | 18.01.2018
Юрий Уткин: «Решения нужно принимать на основе выводов следствия и объективной экспертной оценки»
10:35 | 18.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 17 января 2018 года
10:25 | 18.01.2018
В пункте передержки собак под Нижним Тагилом прокуратура выявила множество нарушений
10:19 | 18.01.2018
Обманутые дольщики собрались пикетировать предвыборный штаб Владимира Путина в Екатеринбурге
09:01 | 18.01.2018
Два автомобиля сгорело утром в Екатеринбурге
20:05 | 17.01.2018
Жители Прикамья смогут сами определить очередность благоустройства общественных территорий
19:52 | 17.01.2018
В центре Екатеринбурга начинается строительство высотки на месте домостроительного комбината
19:39 | 17.01.2018
В Свердловской области массово отравились школьники
18:24 | 17.01.2018
Свердловские коммунисты предложили украсить памятник Ленину
17:58 | 17.01.2018
Собака покусала 2-летнего ребенка в Ревде
17:24 | 17.01.2018
Свердловская полиция просит откликнуться очевидцев ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, в результате которого погибли четыре человека
17:21 | 17.01.2018
Минприроды подвело «экологические итоги» IV квартала 2017 года
16:31 | 17.01.2018
Экс-директора Красноуральского химзавода отправили под домашний арест
16:23 | 17.01.2018
Виновникам простоев пермского электротранспорта по итогам прошлого года направлены иски более чем на миллион рублей
16:22 | 17.01.2018
Полиция Кургана поймала промышляющую кражами дорогой парфюмерии воровку
15:57 | 17.01.2018
Обесточенный с 90-х дачный поселок под Богдановичем подключили к сетям
15:47 | 17.01.2018
Подведены итоги законотворческой деятельности депутатов ЗССО в 2017 году
15:24 | 17.01.2018
Свердловское ОТВ переходит на HD-качество
14:21 | 17.01.2018
Судебные приставы Прикамья отыскали автомобиль должника в автосервисе
13:34 | 17.01.2018
Усадьбу Железнова в Екатеринбурге отреставрируют за 380 миллионов рублей