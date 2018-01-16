Подведены итоги регионального жилищного строительства в 2017 году

11:09 | 18.01.2018

В прошлом году на Среднем Урале было введено 2,128 млн квадратных метров жилья (101 % от 2016 года), сообщает департамент информполитики губернатора. 1,02 млн квадратных метров жилья построили в Екатеринбурге, 121,7 тысячи квадратных метров в Березовском, 92,3 тысячи квадратных метров в Сысертском ГО, 60 тысяч квадратных метров в Первоуральске и 37,4 тысячи квадратных метров в Среднеуральске.



При этом только в декабре свердловские строители сдали 520 тысяч квадратных метров жилья. 317 тысяч квадратных метров построены в Екатеринбурге.



«В 2017 году, несмотря на все сложности, наш строительный комплекс сохранил высокие темпы жилищного строительства. Также о динамике развития отрасли говорит рост нежилого строительства — в минувшем году введено в 1,5 раза больше квадратных метров, чем в прошлом», — подчеркнул министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков.



Фото: medialipetsk.ru