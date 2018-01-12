Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 13 января 2018 года

11:31 | 14.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 13.01.2018 до 08:00 14.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 92 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 55 противоправных деяний. Из них: 4 грабежа, 22 кражи чужого имущества, в том числе 6 квартирных, 8 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 2 сбыта.



На Среднем Урале в результате 6 дорожно-транспортных происшествий пострадали 6 человек, в том числе 1 несовершеннолетний.



За минувшие сутки на территории области проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие до 8760 человек. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области