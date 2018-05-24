Курган: газетный номер
16:24 | 26.05.2018
Я памятник себе построил рукотворный, «один в один» похож он на НЕГО!
Депутат Государственной думы поставит в Зауралье памятник Путину, несмотря на возражения из администрации президента
29 мая в селе Частоозерье Курганской области состоится торжественное событие, причём настолько торжественное, что впору писать само слово «событие» с большой буквы. В населенном пункте открывают памятник президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. «Что за бред?» — спросите вы. Нет, это не бред, это современная российская действительность, плавно перетекающая из времён перестройки, дележа государственных имущественных комплексов и крупных предприятий, демократии обратно, в годы этак 30-е прошлого века. К развенчанному ещё в 50-х годах прошлого столетия культу личности.
Инициатором этого выдающегося события выступил предприниматель, депутат Государственной Думы РФ VII созыва от партии «Единая Россия», член комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член Центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта, член правления Общероссийской общественной организации «Национальный союз мясопереработчиков России» Александр Владимирович Ильтяков.
Как рассказал нашим коллегам из издания Znak.com сам Александр Ильтяков, торжественное открытие скульптурного ансамбля «Служение Отечеству», где центральной фигурой станет бронзовая скульптура Владимира Путина, состоится накануне «выездного заседания комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной думы РФ», которое пройдет в Кургане 30 мая.
«Моя личная инициатива была только в том, чтобы донести до руководства [Госдумы] информацию о готовящемся мероприятии. Это официально утвержденный график нашей работы», — сказал депутат.
Странно. Если «личная инициатива» была только в донесении информации до руководства, то чья инициатива построить памятник человеку, безусловно заслуженному и, бесспорно, заслуживающему уважения и даже, наверное, увековечивания в бронзе, но живому и являющемуся президентом РФ?
Инициатива, разумеется, принадлежит самому депутату, и никому другому. Да и строится, или отливается, потому что в бронзе, это удивительное произведение в ставшем родным для Ильтякова селе Частоозерье — именно там, где находится его мясоперерабатывающий комбинат с громким названием «Велес», руководит которым родной брат депутата Госдумы, депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков. К чести братьев, они активно вкладывают средства в развитие населенного пункта.
Громким мы назвали наименование комбината потому, что Велес, он же Волос, — одно из центральных божеств в славянской мифологии, Змей, «скотий бог», покровитель сказителей и поэзии, второй по значимости после громовержца Перуна и его основной антагонист. Любит, видимо, Александр Владимирович громкие имена, названия и поступки.
«Знаете, каким он парнем был…»
Свой бизнес Александр Ильтяков начинал с банальной спекуляции, в хорошем смысле этого слова.
«Братья Александр и Дмитрий Ильтяковы вместе с армейским другом Александра Дмитрием Кашириным появились в Частоозерье 15 лет назад. В качестве обычных спекулянтов-перекупщиков. Приезжали сюда из родного Кургана, скупали мясо у местных крестьян и с накруткой продавали его на севере соседней Свердловской области. В один прекрасный момент такой тупой бизнес компаньонам надоел, и они взяли в аренду небольшой цех на окраине села. Решили делать колбасу. Учились методом проб и ошибок. Ни один из троих никогда производством мясных полуфабрикатов не занимался. Сегодня «Велес» одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Зауралья с годовым оборотом в 13 миллиардов рублей. А сам Александр уже давно считает себя местным», — писало в декабре 2010 года издание «Русский репортер».
То, что писал «Русский репортёр», стоит прочитать, чтобы понять, что когда-то, очень похоже, это был другой человек. Человек, не боявшийся ни бандитов, ни чиновников. Человек, который просто строил, создавал производство и рабочие места. Ни перед кем не лебезил и не пресмыкался. Но что-то случилось, то ли бизнес подрос и деньжата появились, а потерять их ой как не хочется, то ли ещё что-то произошло в жизни Александра Владимировича, но начал Ильтяков кроме развития производства, создания рабочих мест, и не где-нибудь, а на селе, строить памятники президенту.
«Служение Отечеству»
А теперь собственно о шедевре — том самом памятнике или скульптурной композиции, которая по какой-то, только ему ведомой причине привиделась Александру Ильтякову, и не только привиделась, но и была воплощена им в жизнь.
Служение Отечеству бывает разное и видится каждому по-разному. Например, для Владимира Путина это возрождение страны, а вот для Александра Ильтякова служение свелось с какого-то момента к увековечению памяти о человеке, служащем Отечеству, в бронзе.
Именно бронзовый Владимир Путин станет центральной фигурой скульптурного ансамбля «Служение Отечеству». Полностью скульптурный ансамбль состоит из трех элементов. В центре композиции — бронзовый Путин высотой 3,5 метра. «Будет один в один», — уверен Ильтяков.
По его словам, автор монумента Ольга Красношеина, работавшая над его созданием полгода, добилась полного портретного сходства с действующим президентом России. За фигурой Владимира Путина располагается второй элемент композиции — шестиметровая, как в высоту, так и в ширину, карта Российской Федерации. Третий элемент ансамбля — флаги Российской империи, СССР и Российской Федерации, они будут зафиксированы над картой.
«Центральная фигура (не будем повторяться, кто это) будет смотреть на скульптурную композицию Николая Лаверецкого «Россия» (композиции будут находиться на центральной площади Частоозерья напротив друг друга). Рука Путина будет лежать на Конституции Российской Федерации, он как бы в этот момент произносит текст клятвы, дает присягу на служение своему Отечеству, а на плечах его — сама Россия, а за Россией располагаются три флага: Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. То есть все те флаги, под которыми когда-либо была территория (страны). Таким образом, мы соединяем времена, поколения, традиции и ставим на служение Отечеству все политические движения и мнения во имя одного — России! Это наш глубокий замысел», — пояснил Александр Ильтяков концепцию создания скульптурного произведения изданию Znak.com.
«Все флаги в гости будут к нам…»?
Как заявляет сам депутат Госдумы, приглашения на торжественное открытие памятника разосланы многим высокопоставленным федеральным чиновникам. Разумеется, было приглашено и руководство Курганской области.
«Приглашены, конечно, все, а там уже зависит от того, какие будут обстоятельства», — говорит Ильтяков.
И обстоятельства, по которым приглашённые могут не приехать, понятны. Часть приглашённых находится в сомнении по поводу мероприятия. С одной стороны, оно посвящено стране, патриотизму и президенту, а с другой — ну не принято у нас увековечивать живого человека (к примеру, в Екатеринбурге и памятник Ельцину, и арт-галерею в его честь открыли только спустя четыре года после смерти). Поэтому даже от властей региона народный избранник ответа пока не получил. В общем, кто из федеральных и региональных чиновников посетит данное мероприятие, остаётся загадкой, да и посетит ли вообще.
По словам Ильтякова, освятит ансамбль в день открытия местный священник из Частоозерья. Но тут же вносит поправку — «освящать будут не фигуру президента», а скульптурный ансамбль в целом. «Есть такое понятие: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли". Это нам из Библии дано. Мы будем полностью соответствовать этому принципу», — добавляет депутат. И противоречит сам себе — президент для Ильтякова не кумир, но памятник, тем не менее, он ему строит.
«Это обычное чувство зависти»
Кстати, депутату Ильтякову известно, что в администрации президента к его инициативе относятся, мягко говоря, негативно. Однако народный избранник считает, что ему просто завидуют. «Было неверное понимание и интерпретация того, что мы делаем. Закон мы полностью соблюли. Да, есть отдельная группа людей, в том числе блогеры, кто против, которым это не нравится. Они начинают оскорблять меня, саму идею. И это выливается в недовольство, жаркие споры и дебаты в Интернете, но не более того. Мне кажется, это обычное чувство зависти», — говорит Ильтяков.
Как пишут наши коллеги из Znak.com, он также отметил, что его скульптурная композиция будет защищена от нападения вандалов. По периметру уже установлены видеокамеры, «за которыми будет осуществляться постоянный контроль». «[Осквернения] точно не произойдет», — уверен депутат Госдумы, как бы прося своих оппонентов не беспокоиться о том, что с фигурой президента в этом ансамбле что-то случится.
По данным Znak.com, инициатива Александра Ильтякова по установке памятника президенту вызвала негативную реакцию в администрации президента.
«Его убеждали отказаться от установки памятника. Он обещал, что фигуры самого Путина не будет, что останется только карта России и пюпитр [на котором будет лежать Конституция РФ]», — говорит источник в АП изданию.
Но депутат Госдумы остается непреклонен, считая, что ему просто завидуют и не понимают всей концепции задуманного скульптурного ансамбля.
Напоследок хочется сказать депутату, что никто не будет спорить, что Владимир Путин сделал для страны безмерно много и заслуживает соответствующего отношения к себе, но чего он точно не заслуживает, так это лизоблюдства на грани неуважения.
Фото: Игорь Меркулов, URA.RU
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
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