Чиновник из зауральского правительства занял кресло главы Кетовского района

11:04 | 18.01.2018

В Курганской области депутаты Кетовской районной думы 17 января по результатам конкурса избрали главой муниципального образования регионального чиновника Владимира Архипова.



За кресло руководителя самого густонаселенного района региона, граничащего с Курганом, боролись три кандидата. На конкурс вышли замначальника управления по социальной политике правительства области Владимир Архипов, аудитор Контрольно-счетной палаты области Ирина Булдакова, замначальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области Сергей Рощупкин.



В ходе процедуры тайного голосования 13 из 15 депутатов районной думы поддержали Владимира Архипова. Другие кандидаты получили по одному голосу.



Напомним, предыдущий руководитель муниципального образования Александр Носков был осужден за получение взяток и приговорен к штрафу в размере 3,5 миллиона рублей. Также суд запретил ему занимать должности государственной власти и местного самоуправления на срок до 3 лет. Вину свою чиновник не признал.