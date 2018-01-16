В Кургане на месяц перекроют движение по улице Куйбышева из-за аварии на коллекторе

12:32 | 17.01.2018

В Кургане с сегодняшнего дня на месяц перекроют движение для всех видов транспорта по улице Куйбышева на участке от Блюхера до Половинской. По информации «Водного союза», закрытие движения связано с устранением аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 1000 мм. Транспорт планируют пустить по улице вечером 17 февраля.



В связи с этим изменено движение общественного транспорта. Как сообщает Транспортное управление города, в течение месяца автобусы маршрутов №№ 5, 10, 42, 72, 75, 327, 328, 329, 341, 342, 359, 378, 381, 388 будут проходить по улицам Гагарина, Куйбышева, Половинская, Карла Маркса, Блюхера, Куйбышева и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлениях.