Глава Департамента образования и науки Курганской области ушла в отставку

11:18 | 17.01.2018

Сегодня, 17 января, губернатор Курганской области Алексей Кокорин принял отставку директора регионального Департамента образования и науки Натальи Бобковой. Данная информация опубликована на официальном сайте правительства региона.



Чиновница покинула пост по собственному желанию в связи с намерением заниматься преподавательской деятельностью. Перед подачей заявления об уходе Наталья Бобкова освободила от занимаемой должности начальника Управления финансового обеспечения системы образования департамента Елену Никитину.



Возможно, это связано со скандальной ситуацией в звериноголовской школе им. дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко. Напомним, педагоги в очередной раз заявили о готовности выйти на забастовку с понедельника, 22 января. Учителя утверждают, что им не выплачивали стимулирующую часть заработной платы 3 месяца в 2016 году и 9 месяцев в 2017 году. Часть коллектива уже дважды обращалась за помощью к президенту России Владимиру Путину.



Фото kurganobl.ru