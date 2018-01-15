Журналистов не пустили на встречу вице-губернатора со звериноголовскими учителями

16:35 | 16.01.2018

На встречу заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Александра Карпова с учителями звериноголовской школы им. дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко не пустили журналистов. Об этом сообщает служба информации телеканала «Область 45».



«Директор школы Татьяна Аргинбаева и участковый полицейский буквально выставили оператора телекомпании «Область 45» из актового зала, где должна была начаться встреча коллектива с представителями правительства. Хотя, по предварительной договорённости с Карповым, протокольная съемка встречи была согласована», — пишут наши коллеги.



Правда, вице-губернатор обещал журналистам рассказать об итогах встречи с педагогами чуть позднее. Тема встречи известна — обсуждение системы начисления заработной платы по поручению губернатора.



Напомним, учителя звериноголовской средней школы в очередной раз заявили о готовности выйти на забастовку с понедельника, 22 января. Педагоги утверждают, что им не выплачивали стимулирующую часть заработной платы 3 месяца в 2016 году и 9 месяцев в 2017 году. Часть коллектива уже дважды обращалась за помощью к президенту России Владимиру Путину.



Фото: oblast45.ru