В Шадринске пешеход попал под колеса Toyota. Мужчина скончался в скорой

13:32 | 16.01.2018

В Шадринске вечером 15 января в аварии погиб пешеход. По предварительной информации УГИБДД региона, 30-летний житель города на автомобиле Toyota Corolla двигался от улицы Омской в направлении улицы Батуринской. В районе дома № 48 на улице Кирова он сбил переходившего проезжую часть мужчину. Водитель в темноте просто не разглядел пешехода, одетого в темную одежду без световозвращающих элементов.



От полученных травм мужчина скончался при транспортировке в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшего. Водитель в аварии не пострадал.



Фото www.gibdd.ru