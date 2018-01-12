К 2030 году объемы промышленного производства в Зауралье планируют увеличить в 2,1 раза

16:03 | 15.01.2018

Сегодня, 15 января, на аппаратном совещании у губернатора Курганской области был рассмотрен проект стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. «Мы хотели бы видеть регион с эффективной экономикой и современной инфраструктурой, которые способствуют развитию человеческого капитала», — заявил директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин.



В стратегии заложены смелые показатели. Как сообщили в пресс-службе губернатора, объемы промышленного производства к концу реализации проекта должны увеличиться в 2,1 раза к уровню 2016 года. Доля высокопроизводительных рабочих мест должна достичь 85 %, а производительность труда вырасти в 2,3 раза. Объем производства продукции сельского хозяйства планируется на уровне 160 %, а вывоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия за пределы области повысится в 2,1 раза к уровню 2016 года.



Достичь обозначенных показателей планируется через реализацию инвестиционных проектов, в том числе импортозамещающих, в сельском хозяйстве и промышленности. При этом губернатор Алексей Кокорин заявил, что подобные стратегии должны быть приняты и на муниципальном уровне.



«Прогнозы, которые мы закладываем в стратегию, должны быть однозначно выполнены. Обязательно должно быть общественное обсуждение. Население Курганской области должно представлять, что в ближайшем будущем ожидает то или иное муниципальное образование. Только тогда можно будет принципиально понимать все, что нужно сделать в ближайшие годы», — отметил глава региона.



К созданию проекта активно привлекались представители бизнеса и научного сообщества и общественные организации. В нем учтены мнения членов Экспертного совета по стратегическому развитию Курганской области.



Работа над стратегией началась в начале 2017 года, ее проект должен быть представлен к 30 марта в Министерство экономического развития РФ.