Курганские коммунисты пожаловались в ЦИК на использование административного ресурса при сборе подписей за Путина. «Добивались необходимого результата нажимным способом»

14:44 | 15.01.2018

В Курганской области отделение КПРФ обвинило местные власти в «любви по разнарядке» при сборе подписей за кандидата в президенты №1, то есть в использовании административного ресурса. 12 января зауральские коммунисты Василий Кислицын и Яков Сидоров по данному факту направили жалобу в Центральную избирательную комиссию РФ.



Как рассказали в пресс-службе Курганского Обкома КПРФ, подавшие заявление коммунисты считают, что при сборе подписей за кандидата на должность президента РФ Владимира Путина «был задействован административный ресурс, когда руководители ряда организаций и учреждений добивались необходимого результата нажимным способом».



По имеющейся у них информации, это имело место на ОАО «Курганский машиностроительный завод», ООО «Курганхиммаш», в Федерации профсоюзов области и в некоторых социальных учреждениях. В ряде случаев это вызвало протест в трудовых коллективах.



Копия письма коммунисты направили в избирательную комиссию Курганской области.



Фото kprf45.ru