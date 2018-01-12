Собственницу детской площадки «Лазертаг» в Кургане наказали за травму ребенка

13:53 | 15.01.2018

Курганский городской суд вынес приговор бизнес-леди Ирине Гусаковой, на детской развлекательной площадке которой пострадала девочка. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они по неосторожности повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).



В марте 2016 года предприниматель организовала в курганском ТРЦ «Пушкинский» детскую площадку «Лазертаг». При этом она дала разрешение на ввод в эксплуатацию игрового помещения, не отвечающего требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей. Данный факт гособвинитель доказал в суде.



Это привело к трагедии. В августе во время игры 13-летняя девочка ударилась головой о вентиляционную трубу, расположенную вдоль потолка по всей ширине помещения, упала на пол и повредила позвоночник. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.



Суд назначил Гусаковой наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Кроме того, в счет возмещения морального вреда в пользу подростка с осужденной взыскано 550 тысяч рублей.



По данным прокуратуры, помещение для игры «Лазертаг» приведено в соответствие требованиям закона, имеющиеся неисправности устранены.



Приговор не вступил в законную силу.