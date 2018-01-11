Туристско-информационный центр запустил новый сайт о Кургане

18:20 | 12.01.2018

Заработал новый сайт Туристско-информационного центра Кургана visitkurgan.ru, сообщает пресс-служба мэрии. Сервис содержит подробные сведения о городских мероприятиях, праздниках и спектаклях, также он поможет пополнить знания о городе и его истории.



На главной странице сайта расположен календарь событий. Благодаря ему можно самостоятельно составить программу развлечений и заранее запланировать поход на любое мероприятие: от крупного городского праздника до музейной выставки. Календарь событий будет постоянно пополняться, отмечают его создатели.



Сайт содержит несколько тематических разделов, в которых посетители узнают самые актуальные и интересные новости Туристско-информационного центра города и экскурсии, а также познакомятся с работами декоративно-прикладного творчества местных умельцев. Сувениры ручной работы можно приобрести или заказать в центре. Раздел «Афиша» расскажет о мероприятиях в текущем месяце.



Для любителей истории будет полезен раздел «О Кургане», где можно прочесть о развитии областного центра, познакомиться с его символикой. Специальный сервис «Путеводитель» поможет курганцам и гостям города сориентироваться на местности и найти нужное заведение или организацию на карте Кургана. В настоящее время на сайте работает система бронирования городских экскурсий. В планах ТИЦ — разработать систему резервирования и для гостиничного бизнеса.