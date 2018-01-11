Челябинец погиб в аварии с перевертышем на трассе «Иртыш» по пути в Курган

13:38 | 12.01.2018

В Шумихинском районе Курганской области в аварии с перевертышем погиб водитель автомобиля. ДТП произошло днем 11 января на 117-м километре федеральной трассы «Иртыш».



По данным УГИБДД региона, 71-летний житель Челябинской области на Mitsubishi, двигаясь в сторону Кургана, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Легковушка буквально рассыпалась на части.



Пенсионер скончался на месте происшествия. Его 54-летняя пассажирка получила травмы. По предварительной информации, во время движения водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



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