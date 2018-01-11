Следователи просят помочь в розыске пропавшей в Кургане гостьи из Бишкека

11:29 | 12.01.2018

Следственные органы СК РФ по Курганской области просят помочь в розыске пропавшей Натальи Олеговны Самигуллиной. Сообщение о ее исчезновении поступило 10 января. Женщина ушла из дома 21 декабря прошлого года, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.



По данным следствия, Наталья приехала 21 декабря в Курган из Бишкека и остановилась у родственников, проживающих по проспекту Конституции. В этот же день она вышла на улицу прогуляться, но домой не вернулась.



Приметы: на вид 45 лет, рост 165–168 см, среднего телосложения, волосы светлые, средней длины. Была одета в замшевую светлую куртку до колен, светлую вязаную шапку, свитер темного цвета, коричневые брюки и ботинки.



Располагающих какой-либо информацией о местонахождении Самигуллиной просят сообщить по телефонам 8 (3522) 23-90-50, 23-97-96 или по телефону 02.