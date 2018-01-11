Учителя из Зауралья снова обратились к Путину за помощью. «Мы вынуждены принять решение о приостановлении работы»

11:16 | 12.01.2018

В Курганской области учителя звериноголовской школы им. дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко вновь обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. Отчаявшиеся педагоги записали новое видеообращение к главе государства с просьбой решить вопрос о погашении долгов по заработной плате.



«С 2016 года учителям нашей школы перестали выплачивать в полном объеме стимулирующую часть зарплаты, которая составляет 30 % от фонда оплаты труда. На встрече с учителями Звериноголовского района губернатор Курганской области признал, что деньги стимулирующего фонда, предназначенные учителям, районная администрация выплачивала работникам, не участвовавшим в образовательном процессе. После этого признания задолженность учителям не была полностью погашена», — сказали педагоги в своем видеообращении.



Учитывая сложившуюся ситуацию, учителя заявили о выходе на забастовку, объявив конкретную дату. «Мы вынуждены принять решение о приостановлении работы образовательного процесса с 22 января 2018 года до полного погашения всей задолженности учителям нашей школы», — заключили они.







Напомним, что первые сообщения о протестных настроениях и намерении педагогов Звериноголовского района выйти на бессрочную забастовку появились в начале декабря. Руководитель забастовочного комитета учитель истории Владимир Кочеулов заявил, что коллегам не выплачивают стимулирующую часть. Преподавателей волновало и несоблюдение пропорций базовых и стимулирующих выплат, низкий заработок, который далек от среднеобластного, а также замена компенсации оплаты коммунальных услуг фиксированной ежемесячной выплатой.



Последним шагом стало обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить их сложное финансовое положение. Помимо корреспонденции, они записали видеоролик, который приобщили к тексту и направили в приемную главы государства. С учителями проводили встречи руководители профильных ведомств и лично губернатор области. Во время проверок в районном положении об оплате труда и положениях, принятых на его основе образовательными организациями, выявлены недочеты. В ряде школ за счет стимулирующих выплат необоснованно финансируются дублирующие компенсационные выплаты, зарплата не участвующего в образовательном процессе персонала, оплата труда которого должна идти за счет средств местных бюджетов. Возникли вопросы и к распределению регионального финансирования районом между образовательными учреждениями.



Последовало увольнение финансиста в районном управлении образования, изменения в положении об оплате труда и заключение новых договоров с учителями. Но, видимо, вопрос с долгами до конца чиновникам решить так и не удалось, раз учителя снова готовы бунтовать.