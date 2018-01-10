В Кургане изменены пути следования нескольких автобусных маршрутов

15:17 | 11.01.2018

Администрация Кургана информирует об изменении нескольких муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок с 15 января 2018 года. Меняется название и путь следования маршрута № 36 «Ул. Фарафонова — Памятник танкистам». Автобусы будут следовать по улицам Невежина и Коли Мяготина до остановки «Памятник танкистам» в прямом и обратном направлениях без заезда на остановку «Ул. Невежина (Спорткомплекс)».



Конечный пункт маршрута № 42 «Ул. Невежина — ст. Утяк (отдельные рейсы до пос. Керамзитный)» — «Ул. Невежина (Спорткомплекс)» — перенесен на конечный пункт «Ул. Невежина», в районе дома № 3.



Из пути следования маршрута № 17 «Ледовый дворец — пос. Сиреневый (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост», ГУП «Лен Зауралья», в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)» исключен заезд на остановку «ООО «Курганский кабельный завод».



Кроме того, реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок дополнен маршрутом № 361 «1-й микрорайон — ОАО «Синтез».