Экс-глава курганского транспортного управления Лев Сомов не смог обжаловать увольнение в суде

12:48 | 11.01.2018

Курганский городской суд отказал бывшему директору МКУ «Транспортное управление» Льву Сомову в удовлетворении требований о восстановлении на работе. Напомним, что ранее чиновник был уволен по статье «Утрата доверия» после прокурорской проверки, которая установила нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности руководителя.



Не согласившись с действиями работодателя, бывший директор предприятия обратился с иском в суд о восстановлении в должности. Однако законность увольнения нашла подтверждение в суде. Решение пока не вступило в законную силу.



По информации надзорного ведомства, в течение последних 4 лет Лев Сомов и его заместитель Олег Чикун создавали благоприятные условия для ведения эффективного бизнеса по перевозке пассажиров в Кургане для отдельных компаний, аффилированных с ними.



Кроме того, чиновники постоянно корректировали существующие маршруты городского пассажирского транспорта, увеличивая количество используемых отдельными перевозчиками автобусов, что приносило прибыль предприятиям. Руководителями либо учредителями этих организаций были родственники и близкие знакомые чиновников. Другим же перевозчикам руководители управления создавали препятствия к осуществлению законной деятельности.



Более того, Сомов и Чикун вопреки требованиям закона о противодействии коррупции своевременно не приняли мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникшего при исполнении обязанностей, в том числе с подконтрольными учреждению хозяйствующими субъектами. Соответствующий вопрос на заседаниях комиссии по урегулированию конфликта интересов администрации города не рассматривался.