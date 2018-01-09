В конце января в Кургане стартует 27-й конкурс профмастерства «Учитель года»

15:14 | 10.01.2018

С 29 января по 16 февраля в Кургане в двадцать седьмой раз пройдет традиционный конкурс профессионального педагогического мастерства «Учитель года». По информации администрации города, учредителя мероприятия, в этом году за звание лучшего будут бороться 26 педагогов. Они сразятся за победу в номинациях «Педагогический дебют», «Учитель года» и «Воспитатель года». Всего за 26 лет в конкурсе в различных номинациях приняли участие 824 учителя.



На заочном этапе жюри предстоит осуществить экспертизу представленного опыта работы в номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года». На очном этапе будут оценены уроки, занятия и воспитательные мероприятия.



По итогам конкурсных испытаний жюри отберет пятерку финалистов в каждой номинации. В финале пройдет защита образовательного проекта и блиц-выступление на заданную тему, которая будет объявлена только перед финалом. Финалисты номинаций «Учитель года» и «Воспитатель года» проведут мастер-классы и поучаствуют в профессиональном разговоре, тему которого они также узнают позднее.