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Рубрика: Новости дня


14:20 | 10.01.2018

Курганский блогер оценил новые низкопольные автобусы: «Удобно биться о стенки и кувыркаться при каждом вираже»

Курганский общественный деятель, инициатор проектов «Мой Курган» и Gorsad.pro Роман Овчинников оценил хваленые низкопольные автобусы, которые недавно появились на улицах Кургана. Отметим, что каждый выпуск таких машин на улицы областного центра чиновники делают важным событием с привлечением прессы.

«От каждого разгона или торможения несчастный пассажир перелетает из начала в конец салона с такой же скоростью, как в пазике. Появились удобные ручки и свободное пространство в центре салона? Не беда: здесь крайне удобно биться о стенки и кувыркаться при каждом крутом вираже автобуса и ускорении до 80 км/ч», — констатирует Овчинников после поездки на низкопольном автобусе.

При этом блогер утверждает, что главная проблема курганского общественного транспорта до сих пор не решена. «Были закуплены потенциально более комфортные и вместительные автобусы, но сама система коммерциализированных индивидуальных перевозчиков и ооошек осталась неизменной, принципы конкурирования, распределение графиков и сетка маршрутов остались прежними. По сути, вот эта убогая, тяжеловесная и такая крайне неэффективная субстанция, как курганский общественный транспорт, была одета в новую, удобную одежку, не избавившись от старых привычек», — заявил общественник.

В настоящее время на муниципальной маршрутной сети работает уже 9 низкопольных автобусов производства Курганского автобусного завода и 2 автобуса НефАЗ.

Фото: www.kurgan-city.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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