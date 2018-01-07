На центральной площади Кургана встретят старый Новый год

13:24 | 10.01.2018

В Кургане готовятся встретить старый Новый год. Главная праздничная программа состоится на центральной площади города 13 января в 18 часов, сообщает пресс-служба мэрии. Мероприятие под названием «Новогодняя карусель» проведут артисты и творческие коллективы городского Дома культуры им. М. Горького.



Горожан развлекут шутками и танцами веселые скоморохи. Также в шоу-программе на центральной площади запланированы песни, танцевальные номера, конкурсы, викторины. Перед зрителями выступят ансамбль русской песни «Во горенке» и коллективы студии современного вокала «До-ми-солька». Не обойдется представление и без главных волшебников Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.