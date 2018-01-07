На шадринском стадионе «Торпедо» прошли соревнования по трековым автогонкам

Фото: www.shadrinsk-city.ru

Этап Межрегионального кубка по трековым автогонкам собрал на трибунах стадиона «Торпедо» в Шадринске порядка двух с половиной тысяч зрителей. В этом году состязания прошли во взрослом классе «А-1600» и детском «Д3-мини», сообщает пресс-служба администрации города.В соревнованиях принимали участие юные гонщики 8–12 лет из разных городов Урала. Победным шадринский лед стал для Семена Родина из Верхней Пышмы. На легковых автомобилях за лидерство боролись 20 пилотов из Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Среднеуральска, Камышлова, Ирбита, Тюмени, Нефтекамска, Петропавловска, Кургана.За Шадринск вновь выступил Владимир Косарев. Он и Игорь Шемякин делили пальму первенства в ходе соревнований. Последний заезд стал решающим для сильнейших пилотов. Шадринец под овации болельщиков вырвал победу, а камышловцы Шемякин и Шарков завоевали серебро и бронзу, уточнили в мэрии.После декабрьских соревнований по спидвею и январских автогонок уже в эти выходные на стадионе планируют открыть сезон для массового катания на коньках.3 марта на «Торпедо» состоятся традиционные «Шадринские огни». Любителей спидвея стадион приглашает в последние выходные января на I–II этапы командного чемпионата страны, а 10–11 февраля — на командный чемпионат мира.