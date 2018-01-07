Зауральская прокуратура вскрыла крупную кражу в теплосетях города Петухово. Возбуждено уголовное дело

18:07 | 9.01.2018

В Курганской области прокурорская проверка на МУП «Городские тепловые сети» в городе Петухово закончилась возбуждением уголовного дела в отношении бывшего директора предприятия. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, компания не только не принимала мер по подготовке теплосетей к отопительному сезону, но и не рассчитывалась с поставщиками ресурсов, что послужило основанием для ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия с участием контролирующих органов.



В ходе проверки был выявлен факт незаконного демонтажа с последующей реализацией трубопровода, принадлежащего предприятию. Вес труб составил почти 5 тонн. Размер ущерба превысил 900 тысяч рублей.



По данному факту в отношении бывшего директора МУП «Городские тепловые сети» следственными органами внутренних дел возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в крупном размере).