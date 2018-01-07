В Зауралье начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина. «Работы на один день»

17:09 | 9.01.2018

Сегодня, 9 января, в крупных торговых центрах Кургана, Шадринска и районов области открылись пункты сбора подписей в поддержку выдвижения на выборы президента России действующего главы государства Владимира Путина.



Сбор подписей за кандидата № 1 проведут более 130 волонтеров, которые прошли обучающие семинары. Продлится он в Зауралье до 29 января. «В Екатеринбурге сбор подписей за Владимира Путина начался 5 января, в Челябинской области — 8 января, в Кургане — только сегодня. Во всех случаях подписи собирают в торговых центрах. В Зауралье такими ТЦ стали «Метрополисы». От области планируется собрать около 4,5 тысяч. Работы на один день, если учесть членов «Единой России» и ОНФ, а также кабинеты в правительстве и разных там администрациях. Все шансы оказаться первыми среди регионов УрФО», — пишут авторы местного популярного Telegram-канала «Курганский дед».



Владимир Путин подал документы для участия в президентских выборах в качестве самовыдвиженца. Не позднее 31 января он должен представить в ЦИК России 300 000 подписей избирателей в свою поддержку. От каждого субъекта РФ может быть представлено не более 7,5 тысяч подписей.