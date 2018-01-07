Два человека погибли при столкновении Audi с грузовиком на трассе «Иртыш» в Зауралье

13:43 | 9.01.2018

В Щучанском районе Курганской области вечером 8 января в аварии погибли два человека и пострадал маленький ребенок. По предварительной информации регионального УГИБДД, на 62-м километре автодороги «Иртыш» 46-летняя женщина на автомобиле Audi 100 выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком SCANIA.



В результате происшествия водитель и 49-летний пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир Audi, мальчик 2016 года рождения, получил травмы. Водитель грузовика в аварии не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



Фото: www.gibdd.ru