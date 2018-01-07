«Замучили ребенка!» Курганцы назвали рекламный выгул медвежонка в торговом центре издевательством

11:25 | 9.01.2018

Сегодня в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте» одна из жительниц города опубликовала фотографии выгула маленького медвежонка в торговом центре «ГиперСити».



Косолапого привели в центр на цепочке и в наморднике. По словам очевидцев, за возможность сфотографироваться с маленьким зверем брали деньги. Принадлежит медвежонок приезжему зоопарку или цирку.



Подобная акция вызвала возмущение у горожан. Они назвали такую прогулку «ходячей рекламой». «Замучили ребенка!» — возмутился один из очевидцев. «Жаль Мишу. Эх, надеюсь, обращаются с ним по-человечески», — написал в комментариях к фото Владимиp Вурхиз. «Лучше все эти выездные цирки запретить! Животные в таких ужасных условиях, и еще издеваются над ними», — отметил Влад Васильев.



Это не первое появление маленьких хищников в общественных местах города. В торговом центре «Пушкинский» недавно был замечен тигренок. Местная жительница Елена Бесфамильная пишет: «Тигренок фоткаться не хотел, так они его били. Бедные животные».



Фото: vk.com/kurgan/Олеся Ибрагимова