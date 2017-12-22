Полиция предупреждает курганцев о мошенниках, действующих под видом газовиков

14:51 | 15.12.2017

УМВД России по Курганской области предупреждает горожан о мошенницах, действующих под видом газовиков. По данным правоохранительных органов, преступления совершаются тремя женщинами славянской внешности 40-60 лет.



Женщины представляются сотрудниками газовой службы, не предъявляя никаких документов, и предлагают потерпевшим приобрести прибор контроля утечки газа по цене от 20 000 до 40 000 рублей. Согласившимся на покупку гражданам мошенницы передавали устройство для отпугивания насекомых и грызунов, средняя стоимость которого составляет одну тысячу рублей, сообщили в пресс-службе областной полиции.



В текущем году полицией возбуждено 7 уголовных дел по данным фактам по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данные преступления.



Полиция призывает горожан быть бдительными и просит приобретать товары и приборы только у официальных представителей. Кроме того, у лиц, предлагающих приобрести или установить приборы, необходимо требовать документы, подтверждающие законность их деятельности, одновременно уточняя правомочность оказания ими данного вида услуг.