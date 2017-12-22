Жительницу Кургана осудили за фиктивный больничный

13:50 | 15.12.2017

Мировой судья города Кургана приговорил 41-летнюю местную жительницу к наказанию в виде обязательных работ на 370 часов за использование липового больничного (ч. 3 ст. 327 УК РФ).



По информации областной прокуратуры, женщина через объявление в сети Интернет приобрела подложный листок нетрудоспособности, выданный Курганской областной клинической больницей на ее имя. После она незаконно использовала фиктивный больничный, предъявив его работодателю.