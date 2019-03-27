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Курган: новости дня


 

13:23 | 29.03.2019

Сотрудник мэрии Кургана подшофе угнал служебную машину

В Кургане сотрудник администрации города, находясь в нетрезвом состоянии, угнал служебный автомобиль. Об этом сообщает служба информации «Область 45», ссылаясь на собственные источники в правительстве региона.

Вопиющий инцидент с пьяным сотрудником мэрии произошел в минувшие выходные. Сейчас по данному факту ведется расследование.

Отметим, что 23 марта произошел не менее скандальный случай. Пьяный сотрудник администрации Кетовского района устроил погоню на автомобиле Toyota Camry, уходя от преследовавших его сотрудников ДПС. Нетрезвый лихач успел помять два припаркованных автомобиля.

Неприглядные ситуации с чиновниками вызвали жесткую реакцию врио губернатора региона Вадима Шумкова. Как сообщает «Область 45», глава региона рекомендовал уволить сотрудников.

© «Вечерние Ведомости»

 


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