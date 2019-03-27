Курган: новости дня
13:23 | 29.03.2019
Сотрудник мэрии Кургана подшофе угнал служебную машину
Вопиющий инцидент с пьяным сотрудником мэрии произошел в минувшие выходные. Сейчас по данному факту ведется расследование.
Отметим, что 23 марта произошел не менее скандальный случай. Пьяный сотрудник администрации Кетовского района устроил погоню на автомобиле Toyota Camry, уходя от преследовавших его сотрудников ДПС. Нетрезвый лихач успел помять два припаркованных автомобиля.
Неприглядные ситуации с чиновниками вызвали жесткую реакцию врио губернатора региона Вадима Шумкова. Как сообщает «Область 45», глава региона рекомендовал уволить сотрудников.
© «Вечерние Ведомости»
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