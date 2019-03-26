Житель Зауралья ради развлечения вызвал полицию в квартиру подруги

17:20 | 28.03.2019

Фото: ИА PrimaMedia

В Курганской области 22-летнему жителю села Сафакулево придется ответить по всей строгости закона за ложный вызов полиции и угрозу убить участкового.



Как рассказали в региональном СУ СК России, в марте текущего года пьяный молодой человек, находясь в гостях у своей подруги, сообщил в районный отдел полиции о якобы семейном скандале в ее квартире. Когда на место прибыл участковый, мужчина пояснил ему, что целью ложного вызова спецслужб стало его желание развлечься.



Для выяснения всех обстоятельств сельчанина доставили в отдел полиции. В ходе составления протокола об административном правонарушении разгоряченный молодой человек угрожал убить полицейского.



Следственное управление разъясняет, что в случае совершения преступления, предусмотренного ст.318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»), виновным грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. В случае применения насилия, опасного для жизни и здоровья, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.