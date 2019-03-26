Тренажеры, мини-футбольное поле, хоккейный корт. В Кургане готовятся дать вторую жизнь Молодежному парку

16:30 | 28.03.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В Кургане за счет областного бюджета в рамках инвестиционной программы в заброшенном Молодежном парке построят сразу несколько спортивных сооружений. Сегодня, 28 марта, врио губернатора Вадим Шумков, начальник управления по физической культуре и спорту Александр Васильев и сити-менеджер Андрей Потапов провели на объекте выездное совещание.



Как отметили в пресс-службе главы региона, они осмотрели площадку и обсудили планы на этот год, а также дизайн-проекты обустройства парка.



«Я благодарен коллегам за представленную концепцию. На мой взгляд, она очень правильная, — отметил Вадим Шумков. — Здесь будет комплекс объектов — спортивные тренажёры, мини-футбольное поле, зимой это будет хоккейный корт, специальная площадка для занятия скейт-спортом, паркуром, ну и в принципе комфортная зона для прогулок молодых мам и других жителей города Кургана. Город Курган получит новые достойные спортивные объекты».



Глава региона поручил чиновникам проанализировать проектно-сметную документацию и рассмотреть возможность за счет экономии построить еще один спортобъект в Кургане.