Суд лишил свободы незаконных мигрантов, которые въехали в Курганскую область в вагоне с углем

15:51 | 28.03.2019

Половинский районный суд Курганской области приговорил двоих иностранцев к 11 и 12 месяцам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы РФ. Организатору канала незаконной миграции еще предстоит выслушать приговор, в настоящее время он находится в СИЗО, рассказали в пресс-служба регионального УФСБ России.



Находясь на территории казахстанского города Костанай иностранцы, которым был запрещен въезд в нашу страну, через знакомых нашли проводника — жителя Курганской области. Зауралец за деньги обещал организовать им незаконный въезд в Россию.



Получив инструкции, мигранты забрались в один из вагонов с углем грузового состава, который отправлялся в Курганскую область. После пересечения госграницы они спрыгнули в момент замедления скорости движения поезда и пешком направились в условленное место, где их должен был ожидать проводник. Но за мигрантами он не приехал. К моменту встречи организатор уже задержали сотрудники УФСБ. Через некоторое время нелегалов задержал пограничный наряд.