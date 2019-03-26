Курган: новости дня
15:51 | 28.03.2019
Суд лишил свободы незаконных мигрантов, которые въехали в Курганскую область в вагоне с углем
Находясь на территории казахстанского города Костанай иностранцы, которым был запрещен въезд в нашу страну, через знакомых нашли проводника — жителя Курганской области. Зауралец за деньги обещал организовать им незаконный въезд в Россию.
Получив инструкции, мигранты забрались в один из вагонов с углем грузового состава, который отправлялся в Курганскую область. После пересечения госграницы они спрыгнули в момент замедления скорости движения поезда и пешком направились в условленное место, где их должен был ожидать проводник. Но за мигрантами он не приехал. К моменту встречи организатор уже задержали сотрудники УФСБ. Через некоторое время нелегалов задержал пограничный наряд.
© «Вечерние Ведомости»
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