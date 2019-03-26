В Курганской области столкнулись Daewoo Nexia и «семерка»: один погибший и шесть пострадавших

12:36 | 28.03.2019

В Щучанском районе Курганской области произошла дорожная авария, в которой погиб один водитель и пострадали 6 человек, в том числе и дети. По информации регионального УГИБДД УМВД России, вечером на 61 км трассы «Иртыш» 27-летний водитель Daewoo Nexia, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с ВАЗ-2107.



За рулем «семерки» находился 25-летний житель Челябинской области, он скончался до приезда скорой. Выяснилось, что погибший не имел водительского удостоверения и полиса ОСАГО, управлял незарегистрированным в установленном порядке транспортом и не был пристегнут ремнем безопасности.







Пассажирам ВАЗа, 26-летней жительнице Шумихи и 3-летней девочке, которые сидели сзади справа, назначили амбулаторное лечение. Еще двум детям из «семерки» оказали разовую медицинскую помощь, их отпустили домой. Девочка 2012 года рождения сидела на заднем сиденье слева, годовалый мальчик находился на руках у матери на переднем сиденье. Ремни безопасности не использовались.



Также травмы получили два пассажира Daewoo Nexia: мужчины 32 и 48 лет. Одного из них госпитализировали. Водитель не пострадал.