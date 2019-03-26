Курганская область вошла в число регионов с низким уровнем социально-экономического благосостояния

10:53 | 28.03.2019

Курганская область вошла в восьмерку российских регионов с низким уровнем социально-экономического благосостояния. Это озвучил в ходе посвященного данной теме совещания глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает информационное агентство РБК.



Такая же сложная ситуация наблюдается, по словам премьер-министра, в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Саратовской, Курганской, Пензенской областях и Тыве.







Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до 15 апреля представить в правительство дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию субъектов с низким уровнем социально-экономического благосостояния.



Глава правительства подчеркнул, что проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться конкретные меры поддержки указанных регионов. Речь идет о грантовой системе поддержки, принятии инфраструктурных решений, создании территорий опережающего развития, особых экономических зон и работа по национальным проектам, уточняет РБК.



Кроме того, Медведев поручил за каждым из этих территорий закрепить куратора из федерального правительства, чтобы «приглядывать за тем, как реализуются те или иные решения».