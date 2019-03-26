В курганском парламенте увеличилось количество депутатских кресел

10:25 | 28.03.2019

На очередном заседании курганские депутаты увеличили численность городской думы с 25 до 26 человек. Данные изменения установлены с целью уравнять количество парламентариев, избранных по мажоритарной и пропорциональной избирательной системам, прошло публичные слушания.



Данная норма будет применяться к новому составу гордумы, выборы в который будут проведены в сентябре 2019 года. В мэрии подчеркнули, что изменения, внесенные в положение о Курганской городской думе, начнут действовать со дня вступления в должность главы города. Он будет избран 5 апреля думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.



После избрания мэра парламент возглавит председатель думы, а не глава города, как это было ранее.