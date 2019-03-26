В Кургане управляющая компания ответит за травму ребенка на детской площадке

17:53 | 27.03.2019

Курганский городской суд взыскал с управляющей организации ООО «Новая Волна Курган» компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей в пользу девочки, получившей травму на детской площадке.



С иском в суд обратилась мать ребенка. В июне 2018 года ее 6-летняя дочь получила травмы, играя на качели «балансир» во дворе дома № 109 по улице Кирова. Девочке был нанесен легкий вред здоровью.







Как уточнили в прокуратуре региона, сооружения площадки находились на балансе управляющей организации. В силу требований Жилищного кодекса РФ компания должна обеспечивать безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общедомового имущества в многоквартирном доме.



Решение суда еще не вступило в законную силу.