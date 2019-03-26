Ревнивый житель Зауралья убил жену, застав ее в гостях у знакомого

17:42 | 27.03.2019

СК России по Курганской области завершил расследование уголовного дела 50-летнего жителя села Чистопрудное Шадринского района, который из ревности убил жену.



По данным ведомства, вечером 2 сентября прошлого года пьяный зауралец обнаружил 56-летнюю жену в доме одного из своих знакомых. Ведомый ревностью, он жестоко избил благоверную. От травм женщина скончалась в медицинском учреждении.



Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Уголовное дело направлено в суд.