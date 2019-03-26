Комиссия начала проверку на достоверность документов кандидатов на пост мэра Кургана

17:02 | 27.03.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Кургана, работающая под председательством вице-губернатора Владислава Кузнецова, начала проверку на достоверность представленных претендентами сведений. Об этом сообщает администрация областного центра.



Проверка документов продлится до 3 апреля. По решению комиссии, экспертной оценке подвергнутся программы первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию города. Для этого все программы будут направлены в регионального департамент экономического развития.







Всего в конкурсную комиссию поступили заявления на участие в конкурсе и необходимые пакеты документов от 7-ми претендентов. За пост поборются директор ООО «Экспертное бюро труда и социальных отношений» Роман Сергеечев, директор ООО «Эко-Технопарк» Сергей Завьялов, депутат Курганской областной Думы Юрий Ярушин, пенсионер МВД Владимир Теняков, Руководитель Администрации города Кургана Андрей Потапов, председатель общественной организации инвалидов «Диабетическое общество Курганской области» Наталья Воробьева и генеральный директор ООО «Строймонтаж» Артур Пущин.



Конкурс был объявлен парламентом города 12 марта. Прием документов завершится 25 марта 2019. Заседание конкурсной комиссии, на котором отберут претендентов на мэрское кресло, состоится 4 апреля. А на следующий день пройдет заседание Курганской городской думы, где депутаты тайным голосованием выберут главу.