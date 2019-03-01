В Кургане дело об убийстве бизнесмена у Play Cafe передано в суд

11:47 | 27.03.2019

Фото kurgan.sledcom.ru

В Кургане СК завершил расследование громкого убийства в ходе драки у Play Cafe бизнесмена Игоря Леонова и передал материалы дела в суд. За совершенное преступление ответит перед законом Дмитрий Ерохин, человек с уголовным прошлым, которому приписывают членство в ОПГ «Локомотив».



Тело 31-летнего бизнесмена обнаружили в ночь на 9 июля у дома № 128 на улице Советской. По версии следствия, после полуночи пьяный Ерохин и Леонов подрались у ресторана. Дмитрий ударил соперника ножом в левую голень. Скрываясь от нападавшего, молодой человек побежал в соседний двор. Там Ерохин дважды выстрелил в него из огнестрельного оружия ограниченного поражения. Ножевое ранение в ногу оказалось серьезным. Предприниматель скончался от большой потери крови.







Это не первый случай, когда Ерохин устраивал драки и палил из пистолета в соперников. Следствие установило его причастность к нападению с оружием на еще одного курганца в апреле 2018 года. Это произошло у одного из баров города. Из хулиганских побуждений и под надуманным предлогом пьяный Ерохин спровоцировал конфликт с незнакомцем. Во время ссоры он выстрелил ему в грудь из того же оружия.



Кроме того, следствие установило причастность Ерохина к краже, совершенной в мае прошлого года. Дмитрий и его ранее неоднократно судимый подельник, воспользовавшись услугой «Мобильный банк» на найденном телефоне, перевели на подконтрольный счет 8000 рублей. Оба были заключены под стражу на время следствия.



В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд. Неоднократно судимому Дмитрию Ерохину вменяется два преступления по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», а также деяния по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Кроме того, ему и его соучастнику предъявлено обвинение к краже.