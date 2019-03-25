Улицу Пролетарскую в Кургане перекроют из-за провала на проезжей части

17:37 | 26.03.2019

В Кургане с 28 марта и до 11 апреля коммунальщики перекроют для ремонтных работ улицу Пролетарскую на участке от Гоголя до Карла Маркса. Из-за ветхости коллектора в этом районе произошло его обрушение, на проезжей части образовался провал.



«Водный союз» просит водителей автотранспорта и пассажиров городских маршрутов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать свой путь.



Напомним, что с 19 февраля предприятие ведет работы на изношенном участке куйбышевского коллектора, что потребовало перекрытия дороги на участке от Савельева до Бурова-Петрова. Окончание работ запланировано на неделю раньше, на 27 марта.