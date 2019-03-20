Организатор борделя в одном из спа-салонов Кургана ушла от уголовного наказания

19:56 | 25.03.2019

Курганский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу за организацию проституции в одном из спа-салонов областного центра. Причем в связи с полным признанием вины суд освободил подозреваемую от уголовной ответственности.



По данным прокуратуры региона, бордель был расположен в спа-салоне, который находился на первом этаже жилого дома по улице Коли Мяготина. Интимные услуги проститутки предоставляли под видом массажа. Так продолжалось с февраля по сентябрь 2018 года.