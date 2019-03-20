Житель Зауралья напал с вилами на сотрудников полиции

17:52 | 25.03.2019

Следственными органами СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело против 35-летнего жителя села Осиновское Каргапольского района. Мужчина обвиняется в угрозе применения насилия к полицейским.



Как уточнили в пресс-службе следственного управления, сельчанин подал в правоохранительные органы заявление о краже у него зернодробилки. Днем 23 марта на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Однако пьяный хозяин встретил силовиков с вилами в руках и угрозами. А когда выяснилось, что заявление о краже было ложным, мужчина попытался напасть на полицейских с ножом. После этого его уже задержали и доставили в отдел.



В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.