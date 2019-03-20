Пост вице-губернатора Зауралья по соцполитике получила директор профучилища

16:52 | 25.03.2019

В Курганской области глава региона Вадим Шумков назначил на должность заместителя губернатора по социальной политике Татьяну Менщикову.



Как сообщили в пресс-службе главы региона, она приступит к выполнению своих обязанностей 26 марта. До назначения на пост вице-губернатора Татьяна Менщикова занимала должность директора Куртамышского специального профессионального училища №1. Образовательным учреждением она руководила с 1996 года.